Polka przegrywała 1:3, gdy przyjaciółka Świątek ruszyła do sędzi. 160 minut gry o finał WTA

Niemal dokładnie rok temu 20-letnia wtedy Linda Klimovičová formalnie została zawodniczką polską - chwilę wcześniej odebrała nasz paszport, w Czechach przyjęto taką decyzję ze zdziwieniem. Urodzona w Ołomuńcu zawodniczka była już w przeszłości juniorską półfinalistką Wimbledonu, ale w zawodowym tenisie zbyt wiele jeszcze nie osiągnęła.

Wciąż czeka na wielkoszlemowy debiut, w tym roku była już w finale kwalifikacji w Paryżu i Nowym Jorku. To jednak świadczy o postępach, a kolejne mają nadejść już pod okiem Emila Miške - szkoleniowca, który do światowej czołówki wprowadził Karolinę Muchovą. Linda podpisała z nim próbną umowę, do końca roku mają razem współpracować.

W tureckim Samsunie reprezentantka Polski już osiągnęła historyczny wyczyn w zawodach rangi WTA, choć na razie tej najniższej rangi - 125. Wygrała trzy mecze, awansowała do półfinału. Dziś zaś mierzyła się o swój pierwszy finał na tym poziomie - z Kają Juvan.

WTA Samsun. Linda Klimovičová kontra Kaja Juvan w walce o finał. Słowenka wygrała taki turniej w Lublanie

24-letnia Słowenka to przyjaciółka Igi Świątek, razem tworzyły parę deblową w czasach juniorskich (i wygrały razem igrzyska młodzieży w Argentynie w 2018 roku), ale też Mai Chwalińskiej. Choć tym razem z tą ostatnią się rozdzieliły - Słowenka wybrała twarde korty w Turcji, Polka zaś mączkę we Włoszech.

Dziś zresztą obie miały w planach mecze o finały tych zawodów, obie też myślą o awansie do TOP 100 rankingu WTA, choć dla Juvan byłby to powrót. I jest tego już bardzo blisko, zaledwie 8,5 miesiąca po wznowieniu kariery.

Linda Klimovicova Foto Olimpik/Nur Photo AFP

Faworytką starcia Klimovičová - Juvan była oczywiście Słowenka, wyżej notowana, z większym doświadczeniem na tym poziomie, ale i niezłymi wynikami w ostatnich tygodniach. I to ona wygrała pierwszego gema serwisowego, co akurat w sobotę w południe było w Samsunie dużą sztuką.

Obu zawodniczkom mocno przeszkadzał bowiem wiatr, ośrodek Green Golf&Tennis Club znajduje się nad samym Morzem Czarnym. Potężne podmuchy powodowały, że jedna i druga miały problemy, zwłaszcza wówczas, gdy trzeba było uderzać z wiatrem. Słowenka odskoczyła na 3:1 i zupełnie niepotrzebnie wdała się w rozmowę z turecką arbiter Esin Kiratli, po zagraniu Polki w okolice linii. Klimovičová odrobiła stratę, później prowadziła 4:3 i 6:5, z przełamaniem. Zmarnowała jednak szansę na 7:5, przy stanie 30-30 przegrała długą wymianę, w której początkowo dominowała. Juvan wyszła z opresji, za moment wymusiła błąd Polki.

Doszło więc do tie-breaka, w którym akurat wiatr im jakoś nie przeszkadzał. Prezentowały w nim poziom dobrych zawodów WTA 250 czy 500, Linda przegrywała już 2-4. To ona pierwsza uzyskała piłkę setową, później miała drugą, ale też i Słowenka miała dwie podobne okazje.

W końcu to jednak krosowy bekhend Polki sprawił, że po 68 minutach miała seta na swoim koncie - wygrała 7:6 (9).

Iga Świątek i Kaja Juvan po ich pojedynku w trzeciej rundzie US Open Angela Weiss AFP

Taki obrót strat poirytował Kaję Juvan - poprawiła swoją grę na początku drugiego seta, dwukrotnie przełamała rywalkę. Inna sprawa, że Klimovičová popełniała w tym okresie jeden błąd serwisowy za drugim, nie radziła sobie zupełnie z wiatrem. Było więc 0:3, serwis przejęła Słowenka i znów... wszystko się zmieniło. Teraz to Polka wskoczyła na wyższy poziom, wygrała cztery gemy z rzędu, kompletnie zaskoczyła wypełnione trybuny ośrodka w Samsunie. Z 19 akcji wygrała aż 16.

I gdy już się wydawało, że "złamała" Kaję i pójdzie za ciosem, Juvan odżyła. Teraz to ona rozdawała karty, z 14 następnych punktów na jej kontro trafiło 12. Wygrała seta 6:4, wyrównała stan meczu.

Rozwiń

O awansie do finału, w którym czekała już Nikola Bartůňková, decydowała trzecia partia. Klimovičová wygrała dwa z trzech gemów, prowadziła. Kluczowy okazał się jednak ten piąty, a miała w nim trzy razy okazję na objęcie prowadzenia 3:2. To Juvan uzyskała jednak przełamanie i już nie oddała inicjatywy.

Zwłaszcza że 21-letnia tenisistka z Bielska-Białej miała coraz większe problemy fizyczne.

W przyszłym tygodniu Klimovičová nie gra, do rywalizacji powinna wrócić od 13 października: w zawodach ITF W100 w Les Franqueses del Valles w Katalonii.

Linda Klimovicova Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Kaja Juvan CRISTINA QUICLER AFP

Francisco Comesana - Lorenzo Musetti. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport