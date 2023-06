Polka przegrała wygrany mecz. Młoda finalistka Szlemów się odrodziła

Wracająca do bardzo dobrej dyspozycji Weronika Falkowska pewnie pokonała w zeszły piątek Victorię Mboko w półfinale turnieju ITF W25 w Pörtschach am Wörther See. W Karyntii niespełna 23-letnia Polka była w znakomitej formie - wygrała pierwszy w tym roku turniej singlowy i do tego dołożyła trzeci już sukces deblowy. Z wielkimi nadziejami przyleciała więc nad Atlantyk do francuskiego Biarritz, by i tu zdobyć sporo punktów do rankingu WTA, które pozwoliłyby jej wrócić w okolice 250. miejsca rankingu WTA.