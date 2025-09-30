Polka przed wielką szansą, w tle dramat gwiazdy. Ogłosiła definitywny koniec

Jak na razie kibice damskiego tenisa emocjonują się rywalizacją w Pekinie, która wkracza w decydującą fazę. O ćwierćfinał z Emmą Navarro powalczy Iga Świątek. Finał zaplanowano na niedzielny poranek polskiego czasu.

Dzień wcześniej odbędzie się losowanie drabinki kolejnego z cyklu chińskich turniejów. Mowa o WTA 1000 Wuhan, gdzie do gry znów wkroczy Magda Linette. W Pekinie 33-latka poległa w drugiej rundzie przeciwko Czeszce Marii Bouzkovej (5:7, 5:7). Co ciekawe, nasza reprezentantka - podobnie jak Świątek - z racji rozstawienia nie musiała wychodzić na kort w początkowej fazie zawodów.

Kolejne gwiazdy kończą sezon. Kluczowe wieści dla Linette

Z pewnością Linette na taki sam układ drabinki liczy w Wuhan, gdzie rywalizacja wystartuje w najbliższy poniedziałek. Polka ma znów ma szansę na rozstawienie, choć obecnie plasuje się na 38. miejscu w rankingu WTA, a z przywileju tego korzystają 32 najlepsze tenisistki. Jak to możliwe?

W ostatnich dniach coraz więcej zawodniczek ogłasza przedwczesne zakończenie sezonu. Decyzję tę podjęła m.in. Elina Switolina. "Niektóre dni są ciężkie - i to nie czyni mnie słabą. To po prostu znaczy, że jestem człowiekiem i potrzebuję czasu, aby odpocząć, poczuć, oddychać i po prostu być" - pisała Ukrainka.

Problemy ze zdrowiem nie omijają również Barbory Krejcikovej. "Po wczorajszym meczu stało się dla mnie jasne, że to poważniejsza sprawa, niż początkowo myślałam. Nie wiem jeszcze, ile czasu zajmie mi powrót do pełni sił. Wracam do Europy, aby spotkać się z moim zespołem medycznym i skupić się na powrocie do zdrowia, krok po kroku" - relacjonowała niedawno Czeszka.

Teraz wiemy, że dopiero po nowym roku na korcie zobaczymy Paulę Badosę (18. WTA). "Bez względu na to, ile przeszkód stanie na mojej drodze, obiecuję wam jedno: będę walczyć, będę się starać i będę szukać drogi powrotnej. Do zobaczenia w 2026 roku" - przekazała na Instagramie. Hiszpanka we wrześniu wróciła do gry po trzymiesięcznej przerwie. Jak widać, nie na długo. W Pekinie na etapie 1/16 finału musiała uznać wyższość Karoliny Muchovej.

Idąc dalej, praktycznie zerowe szanse na występ w Wuhan ma także Qinwen Zheng. Dziewiąta rakieta świata przerwała mecz z Lindą Noskovą w stolicy Chin, kiedy w trzecim secie przegrywała 0:3. Po Wimbledonie mistrzyni olimpijska przeszła artroskopię łokcia, ale niestety problemy zdrowotne znów zaczęły ją nękać. Wszystko to sprawia, że szanse Magdy Linette na rozstawie w Wuhan rosną.

