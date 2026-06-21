Polka pierwszy raz zagrała z Osaką. 0:5 i kompletny zwrot. Nagle zapadła decyzja

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Rozpoczął się turniej Bad Homburg Open. W niedzielne popołudnie w pierwszej rundzie Magdalena Fręch zagrała z Naomi Osaką. Panie pierwszy raz spotkały się kortach WTA. W pewnym momencie Polka przegrywała już 0:5, jednak nagle "wróciła z zaświatów" i zbliżyła się do rywalki na jednego gema. Niestety zawodniczkom nie było dane dokończyć meczu. Wszystko przez nieustający deszcz.

Magdalena Fręch i Naomi Osaka podczas wymiany, każda z rakietą, ubrane w sportowe stroje i opaski.
Magdalena Fręch, Naomi OsakaNurPhoto / Contributor / James Fearn / StringerGetty Images

Dla Naomi Osaki turniej WTA 500 w Bad Homburg to pierwsze zawody na trawie w tym sezonie. W przeciwieństwie do Magdaleny Fręch, która zagrała już w Berlinie. Tam odpadła w meczu pierwszej rundy po porażce z 6:7 (7), 3:6 z Evą Lys. Potem nasza reprezentantka udała się do kolejnego niemieckiego miasta.

Jej starcie z czterokrotną mistrzynią wielkoszlemową na etapie 1/16 finału (czyli w I rundzie) rozpoczęło się około godz. 17:00 od podania Japonki. Już na samym starcie walka była niezwykle zacięta. Pierwszy gem trwał siedem minut. Polka nie wykorzystała dwóch break-pointów. To Osaka nadawała rytm gry, dużo atakowała, ale jednocześnie często popełniała błędy. Mimo to wyszła na prowadzenie.

Magdalena Fręch walczyła z Naomi Osaką. Oto wynik

Przy własnym serwisie Fręch nie potrafiła "postawić kropki nad i". Rywalka skorzystała z pierwszej okazji do przełamania, dzięki czemu grała już z dużym komfortem psychicznym. Chwilę później zrobiło się 3:0, a potem 4:0. Naomi Osaka grała coraz pewniej i przede wszystkim agresywniej.

Nie od dziś wiadomo, że styl Polki często opiera się na defensywie, slajsach i solidnym trzymaniu wymiany. Jednak Japonka w wielu fragmentach meczu grała po prostu za mocno i za szybko. - Zaryzykuj, uderz - apelował do swojej zawodniczki trener Andrzej Kobierski. W boksie Osaki zasiadał natomiast Tomasz Wiktorowski.

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Po niektórych zagraniach Magdalena Fręch była wyraźnie sfrustrowana, co nie zdarza jej się zbyt często. Po pięciu gemach nasza tenisistka nie zdołała jeszcze wygrać żadnego. Przy stanie 0:5, 40:40, Polka sprytnym zagraniem w linię ominęła stojącą przy siatce przeciwniczkę. Japonka aż przyklasnęła. Wtedy "coś drgnęło", Fręch zgarnęła pierwszego gema. Kilka minut później to ona przełamała zdobywczynię czterech Wielkich Szlemów. Szybko zrobiło się 2:5 i 3:5. Choć Osaka wróciła ze stanu 0:40, to nie potrafiła domknąć seta. Popełniała mnóstwo niewymuszonych błędów, spieszyła się do uderzeń.

Z jednostronnego meczu nagle zrobiło nam się niesłychanie wyrównane widowisko, z 0:5 na 4:5. I kiedy 28-latka z Łodzi złapała formę, nad Bad Homburg pojawił się deszcz. Tenisistki błyskawicznie opuściły kort główny. Wróciły dopiero około godz. 19:20. I od razu apelowały do organizatorów, że nawierzchnia w niektórych miejscach za morka, zbyt śliska. Wkrótce pojawili się panowie z dmuchawami, którzy próbowali osuszyć wilgotną trawę. Problem w tym, że nad obiektem znów zebrały się chmury i zawodniczki ponowie zeszły z kortu.

Ostatecznie zdecydowano, że spotkanie zostanie dokończone dopiero w poniedziałek. Polka przegrywa 4:5.

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Tenisistka w pomarańczowej sukience i czapce z daszkiem unosi zaciśniętą pięść w geście triumfu na korcie, wokół widzowie na trybunach.
Naomi OsakaTHOMAS SAMSONAFP
Zbliżenie na zawodniczkę tenisa w czarnej opasce, wyrażającą silne emocje po zwycięskiej akcji. Zaciśnięta pięść oraz szeroko otwarte usta akcentują determinację i sportową pasję.
Magdalena FręchDIMITAR DILKOFFAFP
Kobieta w sportowym stroju z widocznym logiem Reebok, uśmiechnięta, z opaską na głowie i długim, splecionym warkoczem dynamicznie odchylonym w bok, tło rozmyte w niebieskich odcieniach.
Magdalena FręchPatrick HAMILTONAFP


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