Polka opuściła już kort, a tu takie sceny w Meridzie. 92 minuty i koniec

Do turnieju WTA 500 w Meridzie przystąpiły dwie Polki, z czego Magda Linette była tenisistką rozstawioną. Zawodniczka z Poznania zmagania w Meksyku rozpoczęła od pokonania Tatjany Marii, w drugiej rundzie trafiła na kwalifikantkę Victorię Jimenez Kasintsevą. I dość nieoczekiwanie po ponad trzech godzinach gry musiała uznać wyższość reprezentantki Andory.

Kasintseva tym samym awansowała do ćwierćfinału i gdyby wygrała swój mecz, w półfinale mogłaby zmierzyć się z Magdaleną Fręch. Druga z naszych reprezentantek bowiem wcześniej wyeliminowała Mariję Timofiejewą oraz Jessikę Bouzas Maneiro, w ćwierćfinale z kolei poradziła sobie z rozstawioną z "4" Marie Bouzkovą.

Polka wystąpiła w pierwszym, rozgrywanym na korcie centralnym ćwierćfinale, mogła więc spokojnie oczekiwać na wyłonienie kolejnej rywalki. A gdyby okazała się nią Kasintseva, mogłaby "pomścić" Linette za jej niespodziewaną porażkę.

WTA Merida. Deklasacja w meczu Kasintseva - Zhang

Po meczu Fręch z Czeszką na kort wybiegły Cristina Bucsa i Zeynep Sonmez, górą była Hiszpanka. Po tym starciu rozegrano trzeci ćwierćfinał, który wyłonił rywalkę polskiej tenisistki. Wspomniana Kasintseva (122. w rankingu WTA) zmierzyła się ze Shuai Zhang (86. w światowym zestawieniu).

Reprezentantka Andory miała problemy już w pierwszym gemie, wprawdzie próbowała przejąć inicjatywę, ale przegrywała wymiany z doświadczoną 37-letnią Chinką, która przełamanie rywalki przypieczętowała precyzyjnym bekhendem, na który Kasintseva odpowiedziała odegraniem w siatkę.

Kolejne dwa gemy też padły łupem Zhang, która jedyne potknięcie zaliczyła przy stanie 3:0. Wówczas 20-letnia rywalka wypracowała aż cztery okazje na przełamanie Chinki i ostatnią z nich wykorzystała, w czym pomogła 37-latka, popełniając podwójny błąd serwisowy. 86. rakieta świata szybko jednak odzyskała rezon i dominowała do końca seta, wygrywając go 6:1.

Na początku drugiej partii Chinka znalazła się w niemałych opałach, musiała bronić pięciu break pointów, ale finalnie wyszła z opresji, a po chwili przełamała rywalkę i prowadziła 2:0. Reprezentantka Andory odpowiedziała przełamaniem powrotnym, w każdym kolejnym gemie obie tenisistki nie były jednak w stanie obronić podania.

Przełamanie nadeszło przy stanie 5:3 dla Chinki, wprawdzie po drodze musiała bronić break pointa, ale ponownie poradziła sobie pod presją, a następnie wykorzystała czwartą piłkę meczową, pieczętując tym samym zwycięstwo 2:0 (6:1, 6:3) i awans do półfinału, w którym w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego zmierzy się z Magdaleną Fręch.

Shuai Zhang AFP

Shuai Zhang AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Magda Linette i Magdalena Fręch AP/Associated Press/East News, Victoria Jones/Press Association/East News East News

