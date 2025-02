Polka ograła w nocy medalistkę igrzysk. Powrót z 4:6, 1:4, Cancun znów szczęśliwe

Katarzyna Kawa miała zainaugurować singlowy sezon eliminacjami do Australian Open, ale niestety, nasza tenisistka ostatecznie się do nich nie załapała. To efekt rekordowego "cut off", czyli miejsca w rankingu ostatniej zawodniczki, która łapała się do kwalifikacji. Polka zaprezentowała się co prawda w Melbourne, ale tylko w deblu. Tamtego występu nie zaliczy jednak do udanych, bowiem razem z Kimberly Zimmermann przegrały w starciu pierwszej rundy z duetem Jekaterina Aleksandrowa/Yue Yuan 2:6, 1:6.

