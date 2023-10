Polka ograła legendę. Wygrała turniej, historyczny ranking w karierze

Dla Magdaleny Fręch to pierwszy turniej ITF w 2023 roku - nawet gdy próbowała utrzymać pozycję w czołowej setce światowego rankingu, decydowała się na występy w kwalifikacjach imprez WTA. Lepiej punktowanych, zarazem jednak z trudniejszymi przeciwniczkami i znacznie większymi wyzwaniami.

Doświadczona Włoszka rywalką Magdaleny Fręch. To była finalistka French Open

Łodzianka w Katalonii radziła sobie znakomicie - przegrała co prawda pierwszego seta z Darią Semenistają z Łotwy na samym starcie turnieju, ale w kolejnych ośmiu straciła zaledwie 15 gemów. Awansowała do finału, tu czekała na nią Sara Errani - 36-letnia już legenda włoskiego tenisa, wciąż zmagająca się w tourze. A to finalistka Rolanda Garrosa sprzed 11 lat, wtedy przegrała o pojedynek o tytuł z Marią Szarapową.