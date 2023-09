Polka niemal położyła turniejową jedynkę na łopatkach. I stało się coś zaskakującego

Maja Chwalińska kilka tygodni temu wreszcie odbiła się w rankingu WTA, bo miejsce w szóstej setce zdecydowanie nie oddaje jej możliwości. Półfinał turnieju WTA 125 w Kozerkach, później ćwierćfinał imprezy ITF W40 we Wrocławiu dały jej spory awans. W tym tygodniu 22-latka zdecydowała się na występ w mniejszej imprezie tuż za polską granicą - we Frydku-Mistku mogła liczyć nawet na końcowy triumf. Zwłaszcza, że rozpoczęła go znakomicie: w dwóch pierwszych pojedynkach straciła zaledwie trzy gemy. Słowaczkę Martinę Marusinovą rozbiła bowiem 6:2, 6:0, a Meksykankę Maríę Portillo Ramírez 6:1, 6:0.