Polka nie zwalnia tempa. Rozstawiona rywalka wyrzucona

Maja Chwalińska rok temu była w okolicach 150. miejsca w rankingu WTA, szykowała się do US Open, który był jej ostatnim turniejem przed długą przerwą. A to za sprawą kontuzji kolana i operacji, po której wróciła do rywalizacji dopiero wiosną tego roku. I aż do końca lipca miała spore problemy ze swoją dyspozycją, co podkreślała choćby podczas turnieju WTA 250 w Warszawie.