Polka nie zwalnia tempa, ma ćwierćfinał. Rozstawiona rywalka już poza turniejem

Katarzyna Kawa po raz trzeci z rzędu awansowała do ćwierćfinału turnieju rangi WTA 125 - tym razem w Parmie. 30-latka z Krynicy Zdroju pokonała dziś we Włoszech urodzoną w Mołdawii, a reprezentującą Hiszpanię Alionę Bolsovą Zadoinov 6:4, 6:4. Wygrana jest tym cenniejsza, że rywalka to 115. zawodniczka na liście WTA, w Parmie była rozstawioną z ósemką. O półfinał zagra z rozstawioną z jedynką Słowaczką Anną Karoliną Schmiedlovą, którą... pokonała tydzień temu.