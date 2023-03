Maja Chwalińska nie zagra w półfinale turnieju ITF W40 Smartwings Open 2023 by Moneta Money Bank w Říčanach. 21-letnia tenisistka z Górnego Śląska ledwie półtora tygodnia temu wróciła do gry po półrocznej przerwie spowodowanej kontuzją, a w turnieju pod Pragą radziła sobie znakomicie. Aż do dzisiaj - nie wyszła bowiem na kort do starcia z chorwacką kwalifikantką Antonią Ružić.