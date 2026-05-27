Polka na tropie sensacji w Paryżu. Było już 6:7, 1:3, tuż po finale w Rzymie

Gdy Iga Świątek zaczynała swój mecz na Court Philippe Chatrier, na niewielkim obiekcie numer 12 kończył się pierwszy set starcia deblowego. A tam grały jedne z kandydatek może nawet do triumfu w Paryżu: Cristina Bucsa i Nicole Melichar-Martinez. Choć zostały tu rozstawione z "6", to jednak półtora tygodnia temu świętowały awans do finału Internazionali d'Italia. Przegrały później na Campo Centrale finał z duetem Mirra Andriejewa/Diana Sznajder, ale właśnie w półfinale ograły najlepszy obecnie duet na świecie: Katerina Siniakova/Taylor Townsend. A to też o czymś świadczy. W klasyfikacji Race są obecnie na siódmym miejscu w sezonie, na dziś kwalifikowałyby się do występu w listopadzie w Rijadzie.

Po drugiej stronie siatki stanęły zaś: Katarzyna Piter z Polski i Renata Zarazua z Meksyku. Pierwsza od czterech lat stawia już na grę podwójną, dziś jest 58. deblistką świata. Tyle że nie ma stałej partnerki w turniejach, co też nie ułatwia zadania. W Paryżu połączyła siły z tenisistką, która jest w TOP 100 singla, ale od czasu do czasu też łączy te dwie specjalizacje. Dostały się do głównej drabinki, ale co tu dużo ukrywać: w losowaniu miały pecha.

Bukmacherzy triumf rozstawionych z "6" Hiszpanski i Amerykanki wyceniali wg kursu: 1,10:1. Na Polkę i Meksykanką zaś był on 6,6:1.

Roland Garros. Katarzyna Piter i Renata Zarauza kontra para numer 6. Niespodziewane emocje na korcie nr 12

Piter po raz szósty występuje w deblu w Paryżu, jedynie dwa razy udało jej się tu przebrnąć pierwszy etap. W dwóch poprzednich latach ugrała tu łącznie sześć gemów.

A dziś od początku było dużo lepiej, choć akurat dwukrotnie, gdy serwowała zawodniczka z Poznania, te gemy kończyły się breakami. Nie oznacza to, że ona źle podawała, duży wpływ ma tu też sytuacja pod siatką. Tyle że podobnie kończyły się te rozgrywki, gdy piłkę wprowadzała Nicole Melichar-Martinez. Było więc 4:4, a później 6:6, bo jednak ostatnie koło serwisowe odbyło się bez przełamań. Tie-break był zaś popisem polsko-meksykańskiej pary. Szybko odskoczyły na 3-0, później dwie akcje znakomicie rozegrała jednak Bucsa. Na serwisie pojawiła się Amerykanka, za chwilę to Katarzyna zatrzymała wolejem jej zagranie. A na 5-2 kapitalnym returnem z bekhendu podwyższyła Zarazua. Skończyło się na 7:6 (2).

Do sukcesu była jeszcze daleka droga, ale imponowało coraz lepsze zrozumienie Polki i Meksykanki.

Już w trzecim gemie drugiej partii znów stanęły przed szansą przełamania, po bardzo długiej wymianie Zarazua wyrzuciła jednak piłkę. Kilka akcji później przyszła jednak druga okazja na zapunktowanie przy serwisie Melichar-Martinez. I tym razem sztuka się udała, dzięki fenomenalnemu zachowaniu Piter. Pozostało więc pilnować tego wyniku. Udało się podwyższyć na 3:1, mimo stanu 0-40 po pierwszych trzech akcjach. Piter krzyczała bojowo, w swoim stylu. Musiała słyszeć to całą okolica.

Po dwóch kolejnych gemach znów zrobił się remis - 3:3. Teraz to jednak Polka z Meksykanką były pod presją, to one "goniły" wynik przy swoich serwisach. A każde przełamanie mogło mieć kluczowe znaczenie.

W końcu dla turniejowych "6" pojawiły się dwie piłki setowe - w dziesiątym gemie. Serwowała Zarazua, sprytem dwukrotnie popisała się Bucsa. Przy pierwszej okazji Melichar-Martinez uderzyła returnem poza korytarz deblowy, przy drugiej Bucsa zaś w siatkę.

Tego gema polsko-meksykański duet wygrał, wyrównał na 5:5. A za chwilę miał dwie szanse na przełamanie serwisu Melicha-Martinez. Tym razem faworytki wygrały cztery ostatnie akcje.

Piter serwowała więc na drugiego tie-breaka, ten mecz, w upale, trwał już niemal dwie godziny. Zaczęła od podwójnego błędu, za chwilę popełniła bekhendowy błąd. Rywalki uzyskały kolejne dwa setbole, ale po serwisach zawodniczki z Poznania return nie trafiał w kort. Także i piąta piłka setowa nie dała siódmego gema Bucsie i jej partnerce. Ale szósta już tak, choć wcześniej były cztery okazje serwujących na doprowadzenie do drugiego tie-breaka.

Gdy zaczynał się trzeci set, zawodniczki miały w nogach już 134 minuty tego spotkania. W Wielkim Szlemie nie gra się "decidera" do 10 punktów, a pełnego seta.

Ten przegrany drugi set chyba zabił ducha walki u Piter i Zarazuy. Były już tłem dla rywalek, którym też - a to inna sprawa - wychodziło niemal wszystko. Szybko zrobiło się 0:4, role zostały rozdane. Mecz zakończył się niecałą minutę po tym, jak awans na centralnym stadionie wywalczyła Świątek.

To Bucsa i Melichar-Martinez awansowały do drugiej rundy - wygrały 6:7 (2), 7:5, 6:0.

