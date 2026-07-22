Polka na fali. Zagrała z Ukrainką o ćwierćfinał WTA. Przesądził tie-break

Martyna Kubka znajduje się w najlepszym momencie swojej kariery. Kilka dni temu osiągnęła największy sukces w singlowych zmaganiach, zdobywając tytuł rangi W75 w Vitoria-Gasteiz. Niewiele brakowało, a naszej reprezentantka odpadłaby na etapie ćwierćfinału. Obroniła meczbola przy stanie 5:2 w decydującej partii, a następnie pokonała Han Shi, wygrywając pięć gemów z rzędu. Potem Polka zanotowała jeszcze dwa zwycięstwa po trzysetówkach. W najnowszym rankingu WTA po raz pierwszy zameldowała się w TOP 200 indywidualnego zestawienia. Obecnie plasuje się na 185. miejscu.

W tym tygodniu 25-latka wybrała się do Pragi. Początkowo była zgłoszona do eliminacji w singlu oraz deblowych rozgrywek. W związku z długim występem w Hiszpanii, musiała zrezygnować z występu w kwalifikacjach do głównej drabinki w grze pojedynczej. Martynie pozostał start w duetach. Nasza tenisistka zgłosiła się do zmagań razem z Ukrainką - Nadią Kiczenok. Początkowo miały się zmierzyć z najwyżej rozstawioną parą Xinyu Jiang/Fang-Hsien Wu. Turniejowe "1" wycofały się jednak z rywalizacji ze względu na kontuzję ramienia u Jiang. Na ich miejsce w drabince przesunięto zawodniczki rozstawione z "5" - Ingrid Martins i Makoto Ninomiyę. To właśnie reprezentantki Brazylii i Japonii stanęły do walki z Martyną oraz Nadią w pierwszej rundzie gry podwójnej.

WTA Praga: Martyna Kubka i Nadia Kiczenok grały o ćwierćfinał

Początek spotkania ułożył się po myśli Polki oraz Ukrainki. Po tym, jak w drugim gemie wróciły ze stanu 15-30 przy własnym podaniu, Martyna i Nadia przejęły kontrolę nad premierową odsłoną. Tuż przed zmianą stron wywalczyły przełamanie, potem wyszły na 3:1. W kolejnych minutach poszukiwały okazji na podwójnego breaka. Nie udało się wykorzystać decydującego punktu w trakcie piątego rozdania, ale cztery gemy później dopięły już swego. Wykorzystały pierwszego z trzech setboli i zapewniły sobie triumf 6:3 w otwierającej partii.

Druga część pojedynku rozpoczęła się od festiwalu przełamań. Przerwały go turniejowe "5", wychodząc na 3:1. W następnych minutach Martins i Minomiya posiadały okazje na podwójnego breaka, ale Kubka oraz Kiczenok dotrzymywały kroku przeciwniczkom, za każdym razem łapały kontakt. Strat nie udało się jednak zniwelować. Rozstawione tenisistki zachowały przewagę jednego przełamania i wynikiem 6:4 zagwarantowały dalsze emocje w meczu o ćwierćfinał.

Początek super tie-breaka należał do Martyny i Nadii. Prowadziły 2-0, potem 3-2. W kolejnych minutach sytuacja się zacieśniła, walka toczyła się punkt za punkt. Kluczowy moment nadszedł od stanu 7-7. Decydujące akcje wpadły na konto Ingrid oraz Makoto. Ostatecznie to zawodniczki rozstawione z "5" triumfowały 3:6, 6:4, 10-7. Tym samym w deblowym ćwierćfinale WTA 250 w Pradze zobaczymy tylko jedną naszą reprezentantkę. Weronika Falkowska i grająca z nią Amerykanka Alana Smith zmierzą się z turniejowymi "3" - Hao-Ching Chan oraz Miyu Kato.

Martyna Kubka Tomasz Jastrzębowski Reporter

Weronika Falkowska Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Maja Chwalińska i Martyna Kubka występowały w duecie podczas rozgrywek BJK Cup MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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