Polka miała szczęście. Wielkoszlemowa mistrzyni wycofana z turnieju

Po bardzo dobrych występach w czterech poprzednich miesiącach Magdalena Fręch wróciła do czołowej setki rankingu WTA, awansowała nawet na rekordowe w karierze 68. miejsce . Gdyby nie pechowe losowanie w Wimbledonie, mogłaby być znacznie wyżej. Tyle że trafiła od razu na Ons Jabeur , która później doszła aż do finału, pokonując po drodze. m.in. Jelenę Rybakinę i Arynę Sabalenkę .

Magdalena Fręch chciała się wyleczyć, zrezygnowała z gry w Warszawie. A zdrowa już wygrywa

Fręch wróciła do rywalizacji dopiero w ostatnią sobotę, odpuściła m.in. turniej WTA 250 w Warszawie, choć miałaby tam pewne miejsce w drabince. Jak tłumaczyła w Canal+, wolała wyleczyć do końca uraz pleców , z którym grała w turniejach na trawie.

Wróciła więc do gry w Waszyngtonie i spisuje się znakomicie. Najpierw wyeliminowała klasyfikowaną w pierwszej setce rankingu Amerykankę Kaylę Day (6:2 i krecz rywalki), później zaś po długim spotkaniu ograła mistrzynię juniorskiego Wimbledonu sprzed zaledwie dwóch tygodni, 17-letnią Clervie Ngounoue 7:6, 7:5. Awansowała do turnieju głównego, a los przydzielił ją do pary, w której była już Sofia Kenin.