Paula Kania: Dziękuję tenisie, że mogłam dzięki Tobie zwiedzić świat!

Kania podziękowała też rodzinie za wysiłek włożony we wspieranie jej kariery. "Nigdy to by się nie wydarzyło, gdyby nie moi szaleni rodzice, którzy poświęcili swoje marzenia, żebym ja mogła spełniać swoje. Jestem Wam bardzo wdzięczna. Siostro, dziękuję, że jesteś mimo że często nie było mnie. Mężu, eksplorowanie świata z Tobą, to była najlepsza część mojej kariery! Mam nadzieję, że to dopiero początek wielkich rzeczy, które wspólnie zrobimy" - zwróciła się do bliskich.