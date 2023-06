Polka już w finale, passa trwa. Ten duet znów gra popisowo

Maja Chwalińska priorytetowo traktuje starty singlowe, zwłaszcza teraz, gdy po wyleczeniu kontuzji chciałaby wrócić w okolice 150. miejsca listy WTA. Sytuacja nie rozwija się tak, jakby sobie to wymarzyła, wyniki też nie są na miarę oczekiwań. Dopóki do końca sierpnia Polka może korzystać z tzw. zamrożonego rankingu, wielkich problemów jeszcze nie ma. Chwalińska w przyszłym tygodniu przystąpi więc do kwalifikacji Wimbledonu, ale już za dwa miesiące w US Open liczyć na to nie może. Chyba że znacznie podskoczy w rankingu, co najmniej o 100 miejsc.