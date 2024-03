Weronika Falkowska ma szansę na kolejny w karierze triumf w turnieju rangi ITF. Polka w Bratysławie przystąpiła do rywalizacji zarówno w singlu, jak i w deblu, jednak to w grze podwójnej udało jej się awansować do ścisłego finału. 23-latka z Warszawy i jej partnerka Fanny Stollar z Węgier 1 marca pokonały Słowenki Tamarę Zidansek i Veronikę Erjavec. O końcowy triumf powalczą natomiast z Moyuką Uchijimą i Lulu Sun.