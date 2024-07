Polka grała mecz, ale co się wydarzyło u Gauff. 6:0 i koniec po 57 minutach

Gauff zdominowała Tomljanović w drugim secie. Udany początek singlowych zmagań dla Amerykanki

Gauff zdominowała pierwsze minuty spotkania przeciwko Australijce. Szybko wyszła na prowadzenie 3:0 i wydawało się, że ma już spotkanie pod kontrolą. W kolejnych minutach nastąpiła jednak seria przełamań z obu stron. Tomljanović dwukrotnie dostała serwis, by wyrównać stan rywalizacji, ale nie wykorzystała żadnej z okazji. Korzystną passę dla returnujących zawodniczek przerwała dopiero Gauff - w dziewiątym gemie. Był to ostatni akcent pierwszego seta, który ostatecznie skończył się rezultatem 6:3.

Od tego momentu wynik już na dobre "odjechał" Ajli. Druga partia wiązała się z całkowitą deklasacją. Coco wygrała ją do zera, a potrzebowała do tego w sumie tylko 23 minut. Także statystyki wygranych wymian w drugim secie potwierdzają dominację 20-latki. Aż 24 trafiło do Gauff, a tylko 7 do Tomjlanović. W konsekwencji pojedynek dobiegł końca po zaledwie 57 minutach. Wynik 6:3, 6:0 robi spore wrażenie i pokazał, że trzeba się mocno liczyć z tenisistką ze Stanów Zjednoczonych w dalszej fazie turnieju.