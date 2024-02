Polka gra dalej, jak ona to wytrzymała? Rozstawiona Francuzka poza turniejem

Rozstawiona tenisistka z Francji rywalką Mai Chwalińskiej. Polka zagrała niespełna dobę po 3,5-godzinnym boju

Już dziś musiała stoczyć kolejny pojedynek, ale o ile w meczu z Albie była faworytką, to w rywalizacji z Alice Robbe - już nie. 23-latka jest dziś 224. na liście WTA, w połowie zeszłego roku była w drugiej setce, miała wtedy świetny okres z dwoma triumfami w turniejach ITF, awansami do półfinałów i ćwierćfinałów.

Polka bowiem miała już w tym roku zawodniczki tej klasy "na rozkładzie", a nawet dużo lepsze od niej. Tyle że dziś musiała też walczyć ze swoim zmęczeniem, ale doczekała się... miłego akcentu ze strony organizatorów zawodów. Wczoraj bowiem tenisistki musiały same chodzić po piłki i strącać je z kortu, gdy pozostawały po akcjach, dziś były już do tego zadania przydzielone osoby .

Polka miała zdecydowanie lepszy początek meczu, Robbe popełniała masę błędów. Efekty przyszły szybko, bo Polka objęła prowadzenie 4:1 , z podwójnym przełamaniem. Co jakiś czas do dobrej, jak zwykle, defensywy, dokładała nawet ofensywne zagrania z forhendu, punktowała. A później zaczęły się schody - Francuzka po trzech asach w jednym gemie doprowadziła do stanu 4:5, później przełamała Polkę na 5:5. I wtedy kompletnie zawiódł ją serwis, popełniła dwa podwójne błędy, po raz trzeci została przełamana, Chwalińska nie wypuściła już tego z rąk.

Świetne wieści dla tenisistki z Dąbrowy Górniczej. Awansuje w rankingu WTA

Polka miała przewagę wygranego seta, ale do zwycięstwa wciąż było jeszcze bardzo daleko. Zwłaszcza, że dyspozycja obu tenisistek mocno falowała, popisywały się kapitalnymi zagraniami, by za chwilę popsuć proste spod samej siatki. Kluczowy był szósty gem, najdłuższy w całym meczu, w którym Polka serwowała, a rywalka miała kilka szans, by wyrównać na 3:3. Nie zdołała tego uczynić, więc tenisistka BKT Advantage Bielsko-Biała odskoczyła na dwa gemy. To okazało się bezpieczną zaliczką.