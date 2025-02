Polka goniła ze stanu 0:6, 0:4 w batalii o półfinał WTA. Będzie awans o kilkanaście miejsc

Katarzyna Kawa nie zagra w półfinale singla na WTA 125 w Cancun. Do końca walczyła o powrót

Fatalnie układał się także początek drugiej odsłony. Kanadyjka wyszła na 3:0, tracąc zaledwie dwa punkty na przestrzeni 14 rozegranych akcji. Wtedy nasza tenisistka poprosiła o przerwę medyczną. Okazało się, że 32-latka odczuwała ból pleców w okolicach prawego barku . Po kilkuminutowej interwencji fizjo wróciła do gry i podjęła walkę do samego końca.

Niestety, po powrocie do gry Kawa jeszcze raz straciła serwis ze stanu 30-15 i rywalka prowadziła już 6:0, 4:0 . Piąty gem drugiego seta przyniósł przełom. Nasza reprezentantka zagrała lepiej i odrobiła stratę jednego przełamania. Potem jeszcze raz skorzystała z usługi fizjo, ale już w ramach regulaminowej przerwy. Po powrocie do gry utrzymała własne podanie do zera i zaczęło się robić coraz ciekawiej. Branstine okazywała pierwsze oznaki frustracji, robiła też błędy, które trudno było dostrzec w początkowej fazie pojedynku. W efekcie doszło do jeszcze jednego breaka i Katarzyna serwowała po 4:4.

Zanim jednak Polka przystępowała do rywalizacji w ósmym gemie, ponownie skorzystała z pomocy. Rozdanie, które mogło całkowicie przywrócić Kawę do walki w drugim secie, potoczyło się jednak zupełnie nie po myśli tenisistki pochodzącej z Krynicy-Zdroju. Przegrała podanie do 15 i w efekcie po chwili Kanadyjka serwowała po awans do półfinału. Znów mogliśmy zobaczyć nerwowość w poczynaniach Carson, były w sumie trzy break pointy dla Katarzyny. Wydawało się, że Polce uda się jeszcze przedłużyć emocje w tym pojedynku, ale niestety. Przeciwniczka wykorzystała drugiego meczbola i zamknęła spotkanie rezultatem 6:0, 6:3. Dzięki temu to zawodniczka z Kraju Klonowego Liścia powalczy o finał singla w ramach WTA 125 w Cancun.