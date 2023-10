Polka długo czekała na rywalkę. Teraz okazało się, że to mistrzyni US Open

Po występie w Pekinie, gdzie Magdalena Fręch zakończyła zmagania na pierwszej rundzie po wyrównanym starciu z Katie Boulter, nasza reprezentantka udała się do Hongkongu. Polka musiała uzbroić się w cierpliwość, oczekując na swoją przeciwniczkę w pierwszym spotkaniu. Wszystko ze względu na to, że wylosowała przeciwniczkę z eliminacji. Te ostatecznie zostały rozstrzygnięte dopiero we wtorek. Okazało się, że zawodniczka klubu KS Górnik Bytom zagra z tegoroczną mistrzynią US Open.