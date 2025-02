Polka cieszyła się po meczu Magdy Linette. Historyczny ćwierćfinał w Dosze już faktem

Gdy w 2013-2014 roku Linette zaczęła się piąć w górę rankingu, awansowała do trzeciej, a później drugiej setki, Zaniewska zmierzała już w dół. Aż ostatecznie osiem lat temu zakończyła karierę, zajęła się pracą trenerską. Od lata 2023 roku prowadzi Martę Kostiuk , zawodniczkę aspirującą do ścisłego światowego topu. I dlatego dziś stanęła po drugiej stronie barykady z Linette, która wciąż potrafi rywalizować na poziomie TOP 50 rankingu WTA.

WTA 1000 Doha. Magda Linette kontra Marta Kostiuk, stawką ćwierćfinał. Godzina walki w pierwszym secie, kluczowe przełamanie w 10. gemie

Gdy Linette mierzyła się z Kostiuk niespełna półtora roku temu w San Diego, ich starcie trwało dwie godziny, choć było dwusetowe. W środę po 41 minutach było tymczasem 3:3, zapowiadało się na kolejny tasiemiec, co w przypadku Kostiuk tak oczywiste nie jest. Ukrainka gra zwykle bardzo ofensywnie, a przynajmniej - jeśli dostaje taką możliwość - stara się przejmować inicjatywę. Linette zaś dobrze się broni, potrafi zmieniać rytm, irytować takie rywalki. No i o jednym trzeba pamiętać - Ukrainka wygrała we wtorek z Coco Gauff w 72 minuty, poznanianka zaś toczyła morderczą batalię z Magdaleną Fręch aż przez 173 minuty. To sporo, zwłaszcza że harmonogram spotkań w Dosze nie pozwala na odpoczynek.