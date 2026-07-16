Polka była o krok od świętowania. Nie będzie hitu z byłą wiceliderką WTA

Katarzyna Kawa była bardzo blisko gry w drabince głównej Wimbledonu. Polka przegrała dopiero w ostatniej rundzie eliminacji i ostatecznie niestety nie było jej dane wystąpić w Wimbledonie. Z nawierzchni trawiastej przeniosła się na korty ziemne, a dokładnie do szwedzkiego Bastad.

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Tam przyszło jej rywalizować w imprezie rangi challenger. Na otwarcie mierzyła się ze Szwajcarką - Waltert. Rywalka nie dała jej jednak właściwie żadnych szans. Przegrana 0:2 w niecałe 80 minut gry mówi sama za siebie. Los szybko dał jednak Kawie szansę na rewanż.

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Panie spotkały się bowiem ze sobą w meczu 1/16 finału imprezy rangi WTA 250 w Rumunii. Tym razem to Polka okazała się wyraźnie lepsza. Wygrana 2:0 w nieco ponad 80 minut była wyraźna. Dzięki temu Kawa dostała szansę powalczenia o występ w ćwierćfinale. Rywalką była Węgierka - Panna Udvardy.

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Faworytką należało nazwać tę wyżej notowaną, a więc Udvardy. Pierwszy set był dla Kawy nadspodziewanie łatwy. Polka wygrała 6:1 aż czterokrotnie przełamując swoją przeciwniczkę. W drugim wiele wskazywało na to, że znów to Kawa będzie się cieszyć na koniec partii.

Kawa prowadziła już 4:2 z przełamaniem. Niestety od tego momentu wszystko się posypało. Ostatecznie nasza zawodniczka przegrała 5:7. Trzecia partia nie przyniosła poprawy. Kawa zaczęła od dwukrotnej straty serwisu, co poskutkowało ostateczną porażką 2:6. W ćwierćfinale z Paulą Badosą zagra Węgierka.

Katarzyna Kawa IZHAR KHAN AFP





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