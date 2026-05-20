Choć relacje Sabalenki z mamą są bardzo dobre, to ojciec był dla niej zawsze filarem i powiernikiem trosk. Kiedy mierzyła się z problemami zawodowymi albo osobistymi, zwykle łapała za telefon i wybierała numer właśnie do taty. Dlatego do dziś trudno jej pogodzić się z jego niespodziewaną śmiercią.

"Ludzie mówią, że czas pomaga, ale pod pewnymi względami teraz męczę się bardziej, bo wiem, ile radości sprawiłby mojemu tacie mój sukces" - mówi liderka rankingu WTA w najnowszym wywiadzie dla "Vogue'a".

Już nieraz narzeczony zastawał ją zalaną łzami, gdy oglądała w internecie jakieś nagrania przypominające jej o ojcu. "Najbardziej wzruszające dla mnie są filmy, gdy widzę, jak ludzie publikują reakcje rodziny na zwycięstwo swojego dziecka-sportowca, i wyobrażam sobie, jak zareagowałby na to mój tata" - wyznaje.

Płaczę jak szalona, jakbym go właśnie straciła. Jest tak wielu ojców w Tourze, a kiedy widzę zdrową relację i dumnego tatę, myślę: Dziewczyno, po prostu ciesz się tym, bo nigdy nie wiesz, co cię czeka. Masz tyle szczęścia

W ostatnich latach straciła nie tylko tatę. Także śmierć kogoś jeszcze odcisnęła na niej piętno.

Okrutna wiadomość dotarła do Sabalenki na korcie. Nie mogła się z tym pogodzić

Pod koniec 2019 roku do Sabalenki dotarła wiadomość o chorobie taty. Mama relacjonowała, że źle się poczuł i że wezwała karetkę. Ratownicy przybyli na miejsce, zbili gorączkę, ale nie zabrali mężczyzny do szpitala. Na drugi dzień sytuacja powtórzyła się. Ostatecznie ojciec za trzecim razem doczekał hospitalizacji, lecz było za późno. Zmarł na zapalenie opon mózgowych.

Kolejny ogromny cios spadł na tenisistkę w marcu 2024 roku. Wówczas dowiedziała się o śmierci swojego byłego partnera, białoruskiego hokeisty oraz trenera, Konstantina Kołcowa. Nie byli parą od jakiegoś czasu, lecz niespodziewana informacja zwaliła ją z nóg.

Aryna akurat przebywała na kortach w Miami, gdy podeszli do niej funkcjonariusze policji. Przekazali jej okropną wiadomość. "Kłóciłam się z policjantem - nie mogłam się z tym pogodzić" - wspomina teraz.

Niemal od razu rzuciła się w wir pracy, by tylko nie myśleć o najgorszym. Nie wycofała się z turnieju na Florydzie, co niektórzy krytykowali. Finalnie szybko zakończyła zmagania porażką w trzeciej rundzie z Ukrainką Anheliną Kalininą. Na oczach wszystkich rozwaliła rakietę, a potem odwołała konferencję prasową.

Co teraz, po czasie, odpowiada krytykom? "Nie wiem, czy istnieje jakiś stereotyp na temat tego, jak powinno się przeżywać żałobę. Czuję, że w tej sytuacji nie ma dobrych i złych rozwiązań. Wszyscy potrzebujemy czegoś innego. Dla mnie powrót do pracy to jedyne wyjście. Mam 28 lat, ale czasami myślę, że przeszłam w życiu przez wszystko, co można sobie wyobrazić" - podsumowuje.





