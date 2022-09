Półfinalista Rolanda Garrosa gra dalej w Polsce

W poniedziałek kończono eliminacje i rozpoczęła się pierwsza runda najstarszego polskiego turnieju ATP (pula nagród 134 920 euro, korty ziemne). To był włoski dzień, bo reprezentanci Italii wygrali pierwsze cztery turniejowe mecze.

Na uwagę zasługują przede wszystkim dwa z nich. Wygrana Marco Cecchinato i awans półfinalisty Rolanda Garrosa 2018 do drugiej rundy w Szczecinie oraz wygrana Raula Brancaccio z turniejową jedynką - Federico Corią.

Cecchinato już w sobotę przyjechał do Szczecina, by następnego dnia mocno trenować przed turniejem. Już po raz siódmy gości na Pomorzu Zachodnim. Dwukrotnie (2105, 2019) docierał do ćwierćfinałów. Jednak jego ambicje sięgają wyżej. W tegorocznej stawce zawodników jest najczęściej grającym tenisistą.

Tenis. Odpadł Federico Coria

Z kolei dla Brancaccio pokonanie Corii to największe osiągnięcie tegorocznego sezonu. 25-letni Włoch plasuje się na granicy drugiej i trzeciej setki rankingu ATP i zazwyczaj rywalizuje z graczami plasowanymi na podobnych pozycjach. W Szczecinie los mu przydzielił turniejową jedynkę. Argentyńczyk Coria po powrocie z US Open jednak jeszcze nie zdążył się przestawić na korty ziemne i po zaciętym meczu pożegnał się ze Szczecinem już w pierwszym dniu.

Dla polskich kibiców najważniejszym wydarzeniem dnia było zwycięstwo Daniela Michalskiego nad Facundem Diazem Acostą. Polak trzysetowy, zacięty pojedynek zakończył efektownym smeczem i po raz drugi awansował do drugiej rundy w Szczecinie. W kolejnym meczu aktualny mistrz Polski singlistów może trafić na turniejową dwójkę, jeśli Roberto Carballes Baena upora się we wtorek z Miljanem Zekiciem.

Wyniki pierwszej rundy singla:

Raul Brancaccio (Włochy) - Federico Coria (Argentyna, 1.) 6:3, 7:6 (7:5)

Matteo Arnaldi (Włochy) - Andrea Vavassori (Włochy) 6:3, 6:2;

Marco Cecchinato (Włochy, 8.) - Gian Marco Morroni (Włochy) 6:3, 6:1

Gianluca Mager (Włochy) - Timofiej Skatow (Kazachstan) 6:3, 1:6, 6:4

Daniel Michalski (Polska) - Facundo Diaz Acosta (Argentyna) 5:7, 7:5, 6:3