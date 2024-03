Półfinał ze Świątek, a teraz takie wieści. Rewelacja sezonu WTA wypada z rywalizacji

Początek sezonu 2024 jest niezwykle udany dla Marty Kostiuk. Reprezentantka Ukrainy błysnęła już w Adelajdzie, gdzie dotarła do ćwierćfinału turnieju rangi WTA 500. Później przyszedł znakomity występ podczas Australian Open . Dotarła do najlepszej "8", a rywalizację o półfinał przegrała po niezwykle zaciętej batalii z Coco Gauff.

Dzięki świetnym występom na początku sezonu Kostiuk awansowała na 26. miejsce w rankingu WTA. Jeszcze lepiej obrazuje to zestawienie WTA Race, które bierze pod uwagę wyłącznie tegoroczne rezultaty. Tam Ukrainka plasuje się w czołowej "10" - na 8. pozycji. Jeśli zatem utrzyma taką dyspozycję przez dalszą część sezonu, kto wie - być może włączy się do walki o prawo startu w kończącym rok turnieju WTA Finals, gdzie zagrają najlepsze zawodniczki sezonu 2024.

Nagłe wycofanie Kostiuk z Miami. Zniknęła z turniejowej drabinki w ostatniej chwili

Dzisiaj Marta Kostiuk miała przystąpić do swojego pierwszego meczu podczas WTA 1000 w Miami. Okazuje się jednak, że do jej starcia z Arantxą Rus nie dojdzie i to nie bynajmniej z powodu złej pogody, jaka panuje obecnie na Florydzie. Ukrainka nagle zniknęła z drabinki na stronie WTA, co oznacza, że wycofała się z dalszej rywalizacji.