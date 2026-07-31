Diana Sznajder w poprzednim sezonie wygrała singlowy turniej w Monterrey, a w 2026 roku dwukrotnie zagrała w półfinałach. Najpierw w Adelajdzie musiała uznać wyższość Mirry Andriejewej, kilka miesięcy później w półfinale wielkoszlemowego Roland Garros ograła ją rewelacja paryskiej imprezy, Maja Chwalińska.

Rosjanka po przejściu na nawierzchnię trawiastą zaliczyła potknięcia, bo najpierw przegrała w pierwszej rundzie turnieju w Berlinie z Nikolą Bartunkovą, później, na tym samym etapie zmagań, pożegnała się także z marzeniami o tytule w Bad Homburg. Nieco lepiej poszło jej podczas Wimbledonu, bo wygrała pierwszy mecz, eliminując Evę Lys. W kolejnej rundzie przegrała jednak z Ludmiłą Samsonową.

Sznajder na kort wróciła dopiero pod koniec lipca, zgłosiła się do turnieju WTA 500 w Waszyngtonie. Tu notowana obecnie na 18. pozycji w rankingu WTA tenisistka rozstawiona jest z "4", w pierwszej rundzie otrzymała wolny los. A w drugiej trafiła na Anastazję Potapową, która wcześniej wyeliminowała Venus Williams.

WTA Waszyngton. Deklasacja w starciu Diana Sznajder - Anastazja Potapowa

Było to drugie starcie Sznajder i Potapowej w trwającym sezonie, wcześniej panie spotkały się w drugiej rundzie turnieju w Brisbane, gdzie górą była Sznajder, wygrała wówczas 6:1, 6:3. Potapowa, która również urodziła się w Rosji i przez lata reprezentowała ten kraj, ale od niedawna występuje pod flagą austriacką, otrzymała więc okazję do rewanżu za bolesną porażkę z początku roku.

Mecz rozgrywany w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego od początku układał się po myśli Sznajder. Przy pierwszej okazji przełamała rywalkę, wkrótce prowadziła już 3:0. Wówczas niżej notowana zawodniczka (27. w rankingu WTA) obroniła podanie, jednak nie była w stanie pójść później za ciosem, kolejnego gema serwisowego przegrała do zera. Potapowa nie była też w stanie postraszyć rywalki przy jej serwisie, pierwsza partia zakończyła się deklasacją w wykonaniu Sznajder (6:1).

Druga partia układała się podobnie, rozstawiona z "4" tenisistka urodzona w Żygulowsku szła jak burza i w trzech pierwszych gemach nie oddała rywalce nawet jednego punktu, prowadziła 3:0. Potapowa w czwartym gemie odpowiedziała przełamaniem powrotnym, w dwóch kolejnych gemach również byliśmy świadkami przełamań.

Przy stanie 2:4 reprezentująca Austrię tenisistka stanęła przed szansą zniwelowania strat przy własnym serwisie, ale jej nie wykorzystała, gładko przegrała gema. Rozpędzona Sznajder nie zaprzepaściła okazji na szybkie zamknięcie meczu, przy swoim podaniu była bezbłędna, dzięki czemu po zaledwie 55 minutach gry przypieczętowała zwycięstwo 2:0 (6:1, 6:2).

Rozstawiona z "4" zawodniczka tym samym awansowała do ćwierćfinału i już niebawem stanie przed szansą powtórzenia wyniku z Roland Garros, kiedy to również zagrała w półfinale. Teraz na drodze Sznajder stanie Ludmiła Samsonowa, czyli jej pogromczyni z tegorocznego Wimbledonu.





Denis Shapovalov - Rodrigo Pacheco Mendez. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport