Dla Igi Świątek jedynym przetarciem na nawierzchni trawiastej przed wielkoszlemowym Wimbledonem, podczas którego będzie broniła tytułu, będzie turniej WTA 500 w Bad Homburg. Polka jest rozstawiona z "1", bo Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina nie zgłosiły się do tej imprezy. Białorusinka i Kazaszka wcześniej rywalizowały w Berlinie - liderka światowego rankingu odpadła na etapie półfinału, wiceliderka już w drugiej rundzie.

Nie brakuje zawodniczek, które pokusiły się o start zarówno w stolicy Niemiec, jak i w oddalonym o około 550 km od Berlina Bad Homburg. Na taki ruch zdecydowała się Alexandra Eala - reprezentantka Filipin w Berlinie radziła sobie kapitalnie, występująca z dziką kartą zawodniczka najpierw pokonała Donnę Vekić, później wyeliminowała wspomnianą Rybakinę, a w ćwierćfinale poradziła sobie z inną rozstawioną gwiazdą, Eliną Switolinę.

Eala szła przez turniej jak burza i do półfinału dotarła bez straty seta. Jej zwycięski marsz zatrzymała jednak Linda Noskova, późniejsza triumfatorka turnieju pokonała 21-latkę dość gładko (6:2, 6:4). Ten mecz rozegrano w sobotę 20 czerwca. Dwa dni później tenisistka z Filipin ponownie wybiegła na kort.

Bad Homburg. Dwa sety w meczu Alexndra Eala - Elise Mertens

Eala (30. w rankingu WTA) w pierwszej rundzie trafiła na Elise Mertens, czyli Belgijkę, która podczas ostatniego Roland Garros została zdeklasowana przez Maję Chwalińską, w drugim secie starcia z Polką w Paryżu nie ugrała nawet gema. Mertens, klasyfikowana obecnie na 26. pozycji w światowym zestawieniu, później szybko żegnała się z turniejami w s'Hertogenbosch i Berlinie, zdołała wygrać tylko po jednym meczu.

Rozegrany w poniedziałkowy wieczór mecz zaczął się dobrze dla Eali, 21-latka nie miała problemu w swoich gemach serwisowych, sama przełamała rywalkę i prowadziła 3:1. Wówczas jednak coś w grze utalentowanej zawodniczki z Filipin się załamało, Mertens w czterech kolejnych gemach oddała rywalce zaledwie siedem punktów, nagle zrobiło się 5:3 dla Belgijki. Najbardziej zacięty był ostatni gem, Eala wybroniła trzy piłki setowe, ale przy czwartej już skapitulowała, wyżej notowana tenisistka wygrała 6:3.

Druga partia układała się zgoła inaczej, Mertens w pierwszym gemie wybroniła break pointa, kilka minut później sama przełamała rywalkę, po błyskawicznie rozegranym gemie serwisowym Belgijki było już 3:0. Eala później była już w stanie wygrywać tylko przy własnym podaniu, przy stanie 2:5 obroniła nawet trzy piłki meczowe. W kolejnym gemie była już jednak bezradna, Mertens rozegrała go koncertowo, do zera. I przypieczętowała zwycięstwo w dwóch setach (6:3, 6:3) oraz awans do drugiej rundy, w której zagra z Naomi Osaką. Tenisistka prowadzona przez Tomasza Wiktorowskiego wcześniej wyeliminowała Magdalenę Fręch.





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