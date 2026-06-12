Półfinał Polki u wrót Wimbledonu. Decyduje się sprawa Wielkiego Szlema

Sezon gry na kortach trawiastych ogranicza się właściwie do sześciu tygodniu - od początku czerwca do połowy lipca. A kończy go tradycyjnie Wimbledon. Z uwagi na niewielką ilość turniejów na tej nawierzchni, trudno się do nich załapać, zwłaszcza zawodniczkom spoza ścisłej czołówki. Niewiele jest też imprez w kalendarzu ITF dla tenisistek z drugiej czy trzeciej setki, co też można zrozumieć. Utrzymanie takich obiektów kosztuje po prostu dużo więcej niż twardych czy ziemnych.

Ciekawym wyjątkiem w tym wszystkim jest turniej rangi ITF W50 w Hughadzie w Egipcie - obok siebie znajduje się kilka bardzo dobrze utrzymanych trawiastych kortów. I tam właśnie wybrała się Martyna Kubka, która czeka na pomyślne wieści z Londynu. Wciąż ma szansę zadebiutować w kwalifikacjach Wielkiego Szlema, ale nie nie wszystko od niej zależy. Za to w kontekście kwalifikacji do US Open sytuacja wygląda coraz lepiej. Zwłaszcza po kolejnym świetnym występie 25-latki w Egipcie.

Turniej ITF W50 w Hurghadzie. Martyna Kubka coraz bliżej rekordowego rankingu. Jest półfinał

Martyna Kubka to rówieśniczka Igi Świątek, w przeszłości rywalizowały w grupach młodzieżowych, spotykają się podczas zgrupowań kadry BJK Cup, o ile Raszynianka na nie dojeżdża. Bo 25-latka z Zielonej Góry nie odmawia powołań od kapitana Dawida Celta. I o ile w kadrze gra tylko w deblu, to wciąż ma ambicje związane z rywalizacją singlową. Długo nie potrafiła wykonać jednak jakościowego skoku, wydostać się z czwartej setki rankingu. A teraz powoli puka już do drugiej.

Martyna Kubka Foto Olimpik/Nur Photo AFP

Dzięki świetnym występom w turniejach w Lopocie i Koszycach, awansowała na 237. miejsce w rankingu - właśnie wtedy, gdy zamykały się zgłoszenia do kwalifikacji Wimbledonu. Była 18. zawodniczką oczekującą, teraz jest o dwie pozycje wyżej. Zapewne w najbliższych dniach wpłyną kolejne wycofania, choćby od Weroniki Kudiermietowej czy Markety Vondrousovej, to spowoduje przesunięcia. Podobnie jak i przyznanie "dzikich kart". Czy jednak Polka zdoła zmieścić się w limicie? Zobaczymy już za tydzień.

W Hurghadzie 25-latka robi jednak wszystko, by podobnych dylematów nie mieć pod koniec lipca, gdy zamkną się zgłoszenia do eliminacji US Open. W dwóch pierwszych rundach straciła tylko pięć gemów, do 1/4 finału awansowała po "rowerku".

Dziś jednak poprzeczka poszła w górę - rywalką była rozstawiona z "6" Słowaczka Viktória Morvayová. Też 25-letnia zawodniczka, mocno uderzająca. I gestykulująca po każdym nieudanym zagraniu. To Słowaczka miała w pierwszym secie już 5:1 - z dwoma przełamaniami zapasu. I właściwie mogła szykować się na kolejną partię, skoro w trzech swoich gemach serwisowych oddała Kubce... dwa punkty.

A tu doszło nagle do zmiany ról - to Polka zaczęła rozdawać karty. Nie było setboli dla Słowaczki, pojawiły się za to przełamania na korzyść Martyny. Jedno, drugie, wreszcie trzecie - oznaczające już... 7:5 na jej korzyść. Bo serwis przestał zawodzić.

Martyna Kubka Foto Olimpik/Nur Photo AFP

Kubka nieco lepiej radziła sobie z mocnym wiatrem, ten przeszkadzał jednej i drugiej. W drugim secie Morvayová też miała zapas breaka, ale tym razem Polka szybko go odrobiła. W nerwowej końcówce też była trochę lepsza - znów zdecydowało przełamanie w 12. gemie. Kubka wygrała 7:5, 7:5, awansowała do najlepszej czwórki.

O finał Zielonogórzanka zagra w sobotę z Gabrielą Knutson - Czeszka jest tu rozstawiona z "2". A na początku tego sezonu, w Auckland, wygrała już z Mają Chwalińską.

Ten awans pozwolił Martynie wskoczyć na 234. miejsce w rankingu "na żywo"- prawdopodobnie w poniedziałek poprawi swój rekord w notowaniu WTA. A ponieważ do 27 lipca broni tylko 18 punktów, wielce prawdopodobny jest skok do kwalifikacji US Open. Wystarczyłby na dobrą sprawę do tego już sam triumf w Egipcie.

Turniej ITF W50 w Hurghadzie (korty trawiaste). Ćwierćfinał

Martyna Kubka (Polska, 3) - Viktória Morvayová (Słowacja, 6) 7:5, 7:5

Martyna Kubka Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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