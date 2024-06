Półfinał nie dla Fręch. "Angielska" pogoda nie pomogła Polce

Pogoda w Nottingham typowo angielska

Spotkanie Magdalena Fręch - Katie Boulter w ćwierćfinale turnieju w Nottingham miało rozpocząć się w piątek w południe. Opady nie pozwoliły jednak rozegrać meczu o czasie. Wystartowało o godzinie 14:05, ale nie potrwało długo. W końcówce pierwszego seta pogoda ponownie wymusiła przerwę. Do przymusowej pauzy to Brytyjka rozdawała jednak karty.

Przerwa pomogła Fręch w drugim secie, ale to okazało się za mało

Fręch w drugi set weszła już jednak znacznie lepiej. Bez większych problemów wygrała pierwsze dwa gemy, ale po tym przypomniała o sobie Boulter. Świetne serwisy i mocne forhendy co chwilę rozrzucały Polkę po korcie. Tym sposobem szybko stopniała jej przewaga i zrobiło się 2:2.

Kolejne dwa momenty dekoncentracji zostały srogo ukarane. Brytyjka zanotowała przełamanie i odzyskała prowadzenie. Szósty gem w tym secie był już totalnym pokazem dominacji zawodniczki, która grała u siebie. Fręch zdobyła w nim zaledwie punkt i to z powodu podwójnego błędu rywalki. Łodzianka przebudziła się przy swoim serwisie: dwa asy zwiastowały jeszcze nieco emocji w końcówce. Tak też się stało. Polka była o krok od przełamania, ale ostatecznie po przewadze triumfowała Boulter. Łodzianka wykorzystała swoją kolejną szansę do serwisu, ale to okazało się za mało.