Poległa ze Świątek, przegrywa z kontuzją. Mistrzyni Wimbledonu pod ścianą

Spodziewałam siętego, że kiedy wrócę do gry, będzie trudno. Nie przypuszczałam jednak, że aż tak. Przez 18 miesięcy nie rozegrałam żadnego oficjalnego meczu i to było odczuwalne. Obecnie trapią mnie problemy z kolanem. Nie wiem, co mi dokładnie jest, ani co mam robić. Muszę poczekać na wyniki badań i wtedy podejmę decyzję, co dalej robić

~ zdradziła przybita tenisistka