Polce uciekają wielkie pieniądze. Koszmar na finiszu drogi

Polka była jedną z faworytek rywalizacji WTA 250 w Nanchangu, a gdy zaczynała trzeciego seta w starciu z Białorusinką Walerią Sawinych, z turniejem pożegnała się najwyżej rozstawiona Brazylijka Beatriz Haddad Maia. Linette, dwójka w drabince, wkrótce podzieliła jej los, choć była zaledwie dwie piłki od zapewnienia sobie awansu do kolejnej rundy. I - de facto - przybliżenia się do gry w WTA Elite Trophy, który dokładnie za tydzień rozpocznie się w graniczącym z Makau Zhuhai. A tam właśnie można jeszcze sporo zyskać.

Magda Linette skorzystała na rezygnacjach rywalek. Po decyzji Azarenki jest tak blisko...

WTA Elite Trophy to szansa na punktowe i finansowe zyski dla zawodniczek, które nie załapały się do WTA Finals, czyli kończącej sezon rywalizacji w Cancunie. Tam wystąpi osiem najlepszych tenisistek w 2023 roku, oczywiście z Igą Świątek. Kolejnych 12 pań może zagrać w WTA Elite Trophy - te zawody odbędą się wcześniej w Chinach (24-29 października). Gdyby wszystkie się na to zdecydowały, Linette nie miałaby szans nawet na rolę rezerwowej.

Tyle że możliwość się stworzyła, bo z przywileju występu w Zhuhai zrezygnowały już: Maria Sakkari (będzie rezerwową w Cancun, chyba że wycofa się któraś z rywalek), Petra Kvitova, Belinda Bencic, Jekaterina Aleksandrowa, a wczoraj także - Wiktoria Azarenka. To właśnie pozwoliło wskoczyć poznaniance, 24. dziś w rankingu WTA Race, na ostatnią pozycję uprawniającą do gry w WTA Elite Trophy.

Rumunka może wyprzedzić Polkę. Później czekałaby ją daleka podróż

Aby być pewną występu w Zhuhai, poznanianka musiała w Nanchangu dojść co najmniej do ćwierćfinału, czyli wygrać dwa spotkania. Dostałaby wtedy 60 punktów - zastąpiłyby one najgorszy liczony występ Polki w tym roku, czyli turniej w Birminghamie (za 30 pkt). Wyprzedziłaby wtedy Donnę Vekić i miała spokój.

A tak ostatnie miejsce Linette jest zagrożone - Polkę może wyprzedzić Rumunka Sorana Cirstea, która występuje w halowym turnieju WTA 250 w Kluż-Napoce. Jeśli wygra całą imprezę, a jest tam jedynką w dość kiepskiej obsadzie, wówczas w rankingu Race wskoczy na 23. miejsce, przed Vekić i Linette. Nasza tenisistka formalnie będzie wówczas tylko rezerwową, chyba że... ktoś jeszcze się wycofa.

Uczestniczki turnieju WTA Elite Trophy:

Barbora Krejčíková

Madison Keys

Jelena Ostapenko

Ludmiła Samsonowa

Wieronika Kudiermietowa

Daria Kasatkina

Zheng Qinwen

Beatrzi Haddad Maia

Caroline Garcia

Donna Vekić

Magda Linette lub Sorana Cirstea

Zhu Lin (dzika karta)

Rywalizacja w Zhuhai będzie odbywała się w czterech trzyosobowych grupach. Każda z tenisistek rozegra więc po dwa pojedynki - zwyciężczynie grup awansują do półfinałów. Za sam udział organizatorzy przyznają premię w wysokości 46,5 tys. dolarów, pierwsze zwycięstwo wyceniono na 50 tys. dolarów, drugie - na 40 tys.

Dodatkowo zajęcia pierwszego miejsca w grupie pozwala zarobić 69,5 tys. dolarów (za drugie jest 32 tys.), przegrana w półfinale to dodatkowe 15 tys., przegrana w finale 155 tys. dolarów, a wygranie całego WTA Elite Trophy - aż 515 tys. dolarów.

To ponad pięć razy więcej niż skasowała Iga Świątek za wygraną w WTA 500 w Stuttgarcie i prawie pięć razy tyle, ile raszynianka zarobiła za podobny triumf w Katarze.

Jeśli zaś triumfatorka WTA Elite Trophy wygra w Zhuhai wszystkie cztery spotkanie, dostanie łącznie ponad 700 tys. dolarów. I dodatkowo - 700 punktów do rankingu WTA, co jest zastrzykiem na poziomie niemal półfinału Wielkiego Szlema. Tu bowiem obowiązują zasady zbliżone do WTA Finals: punkty są za mecze w fazie grupowej (każde zwycięstwo to 120 pkt, porażka - 40 pkt) oraz awans do finału (200 pkt dla przegranej i 460 pkt dla triumfatorki).

Ostatni turniej WTA Elite Trophy odbył się cztery lata temu, przed wybuchem pandemii. Wtedy w finale w Zhuhai Aryna Sabalenka pokonała Holenderkę Kiki Bertens 6:4, 6:2.

Magda Linette może więc mieć czego żałować, jeśli wypadnie z grona dwunastu uczestniczek. Dla rezerwowych, które nie zagrają, przewidziano tylko 10 tys. dolarów.

Magda Linette - Iga Świątek 0-2. Skrót meczu. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Magda Linette / ROB PRANGESpain DPPIDPPI via AFP / AFP

Magda Linette / AFP