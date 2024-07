Jeszcze kilka tygodni temu mieliśmy okazję obejrzeć Tomasza Berkietę rywalizującego o zwycięstwo w juniorskim Roland Garros . Polak wygrał pierwszego seta z Kaylanem Bigunem, ale kolejne dwie partie trafiły na konto Amerykanina i ostatecznie to zawodnik ze Stanów Zjednoczonych sięgnął wówczas po wielkoszlemowy triumf.

Świetny występ Tomasza Berkiety. Powalczy o ćwierćfinał juniorskiego Wimbledonu

Francuz próbował rozpocząć mecz od mocnego akcentu. Już na "dzień dobry" wypracował sobie dwie okazje na przełamanie, ale naszemu tenisiście wydatnie pomagał serwis w newralgicznych momentach. Chwilę później to Polak dostał break pointa na 2:0, jednak tym razem to rywal wyszedł z opresji. W czwartym gemie Berkieta dopiął już swego i wywalczył przełamanie za pierwszym podejściem. Po kilku kolejnych akcjach było już 4:1 dla Tomasza. W dalszej fazie zawodnik z Warszawy miał jeszcze okazję na czterogemową przewagę, ale do żadnego breaka już nie doszło. Ostatecznie tenisista rozstawiony z "4" wygrał partię 6:3.