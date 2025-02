Polak złożył propozycję Sabalence. I teraz ujawnia, tego nie może zrozumieć

Polka oraz Białorusinka od lat należą do ścisłej światowej czołówki i niemal w każdym turnieju rywalizują ze sobą o główne trofeum . W sezonie 2024 długo za tą lepszą uznawano Igę Świątek, ponieważ prowadziła w rankingu kobiecego touru. Sytuacja zmieniła się jednak tuż przed WTA Finals, gdy przewodnictwo w zestawieniu objęła mińszczanka. Miano numeru jeden Aryna Sabalenka dzierży do dziś.

Osobą 26-latki w Polsce interesuje się coraz większa grupa osób, co nie uszło uwadze Canal+. Stacja wpadła na oryginalny pomysł i wyprodukowała dokument opowiadający o czołowej rakiecie globu. Zapewne nie byłoby kilkudziesięciominutowego materiału, gdyby nie postać Bartosza Ignacika. To właśnie on wraz ze swoją ekipą złożył oficjalną propozycję dwukrotnej zwyciężczyni Australian Open. "Absolutnie nie widzieli żadnych problemów, żeby taki dokument powstał. Wręcz przeciwnie, byli tym pomysłem zachwyceni" - opowiedział o pierwszym kontakcie z teamem sportsmenki w rozmowie z portalem "WP SportoweFakty".