Polak zawieszony za doping ogłasza. A jednak, co za decyzja. Padła data

Burza wokół Kamila Majchrzaka rozpętała się 8 grudnia. To wtedy zajmujący wówczas 77. miejsce w rankingu ATP tenisista poinformował, że badania antydopingowe, jakim został poddany, dały wynik pozytywny. Natychmiast dodał, że nigdy nie zażył świadomie żadnej zakazanej substancji, a wynik badania jest dla niego "ogromnym szokiem" .

Próbka B potwierdziła rezultat pierwszego badania. Sprawa trafiła do International Tennis Integrity Agency, która mogła wymierzyć Kamilowi Majchrzakowi karę nawet kilkuletniego zawieszenia . Ostatecznie polski tenisista został wykluczony z rywalizacji na 13 miesięcy i już w styczniu wróci do rywalizacji, o czym sam poinformował, przerywając milczenie. 27-latek postanowił przekazać, w jaki sposób zakazane substancje przedostały się do jego organizmu.