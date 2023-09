Polak zagra o tytuł, ekspresowy awans do finału. Świetne miejsce do gry

Na przełomie roku Daniel Michalski reprezentował Polskę w United Cup - był drugą rakietą naszej męskiej części kadry, po Hubercie Hurkaczu . Zagrał w trzech spotkaniach i choć nie wygrał nawet jednego seta, to mógł zmierzyć się z czołowymi zawodnikami świata, choćby z Lorenzo Musettim .

Nie przełożyło się to jednak na jakąś poprawę wyników w tourze - tenisista z Warszawy spadł w rankingu ATP pod koniec marca do czwartej setki. Swoją formę odbudował na Sardynii - w Santa Margherita di Pula w kwietniu dotarł do trzech finałów w turniejach ITF M25. Dwa z nich wygrał, raz lepszy okazał się Portugalczyk Goncalo Oliveira.