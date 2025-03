Polak zagra o finał turnieju ATP. Dwukrotny ćwierćfinalista Australian Open wyeliminowany

Kamil Majchrzak walczy obecnie nie tylko o powrót do pierwszej setki rankingu ATP, ale również o miejsce, które zagwarantuje mu grę w głównej drabince wielkoszlemowych zmagań bez potrzeby startu w eliminacjach. Od poniedziałku czeka go rywalizacja w kwalifikacjach do turnieju ATP Masters 1000 w Indian Wells. Zanim jednak to nastąpi, możemy zobaczyć Polaka w akcji podczas ATP Challenger 100 w San Diego. Do tej pory nasz reprezentant radzi sobie bardzo dobrze. Wczoraj zameldował się w najlepszej "4" imprezy. Reklama

29-latek rozpoczął rywalizację od zwycięstwa z Coltonem Smithem 7:6(3), 6:4. Wygrana tym cenniejsza, bo Amerykanin przybył do San Diego po wygranym Challengerze w Cleveland. Później przyszedł triumf 7:5, 7:5 w starciu z Michaelem Mmohem. Zawodnik gospodarzy również należy do niezbyt wygodnych przeciwników, o czym przekonywał się w przeszłości już m.in. Hubert Hurkacz. Mimo to tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego doskonale poradził sobie z tym wyzwaniem.

W piątek Majchrzak zmierzył się z Alexem Boltem - ćwierćfinalistą Australian Open 2014 i 2017 w grze podwójnej. Obaj rywalizowali ze sobą jak dotąd trzykrotnie. W zestawieniu H2H prowadził Australijczyk 2-1, który wygrał również ich ostatnie bezpośrednie starcie, w finale Challengera w Nottingham przed czterema laty. Co ciekawe, Bolt ma na swoim koncie trzy wygrane imprezy z tego cyklu w singlu, z czego dwukrotnie ogrywał w decydujących potyczkach reprezentantów Polski. Oprócz Majchrzaka zdołał pokonać także Hurkacza w finale w Zhuhai w 2018 roku. Wczoraj Kamil miał okazję wyrównać rachunki z Australijczykiem i przy okazji doprowadzić do stanu 2-2 w bezpośrednim bilansie. Reklama

Kamil Majchrzak w półfinale ATP Challenger 100 w San Diego. Alex Bolt nie dokończył spotkania

Batalia o półfinał mogła rozpocząć się bardzo dobrze z perspektywy 29-latka. Już w drugim gemie wypracował sobie w sumie dwa break pointy, ale wówczas nie zdołał wykorzystać żadnego z nich. Alex wygrał to rozdanie po długiej i zaciętej rywalizacji, co natchnęło go do pójścia za ciosem. Po chwili to Majchrzak znalazł się w tarapatach. Bronił kolejnych szans na przełamanie, ale przy czwartej okazji przeciwnika nie dał już rady. Nasz reprezentant próbował od razu odrobić straty, ale mimo walki na przewagi, Kamil nie uzyskał ani jednego break pointa. Rywal powiększył prowadzenie do stanu 3:1.

Bolt kontrolował przewagę. W siódmym gemie miał nawet w sumie dwie szanse na 5:2. Na szczęście Polak nie dopuścił do takiego stanu i utrzymał kontakt z przeciwnikiem. Po kolejnym dość zaciętym rozdaniu Alex wyszedł na 5:3 i był już bliski triumfu w pierwszej partii. W ostatniej chwili naszemu tenisiście udało się odrobić stratę. W dziesiątym gemie, gdy Australijczyk serwował po wygraną w secie, Majchrzak wykorzystał ostatniego z dwóch break pointów i wyrównał na 5:5. O losach premierowej odsłony decydował tie-break, który od początku układał się po myśli 29-latka. Reprezentant Polski triumfował w pierwszej partii 7:6(2). Reklama

Po przegranym secie Alex poprosił o przerwę medyczną, narzekał na ból w okolicach szyi. Wrócił do gry, ale nie na długo. Po pierwszym rozegranym punkcie w trzecim gemie, gdy na tablicy wyników było 7:6(2), 1:1 15-0 z perspektywy Kamila, Australijczyk postanowił skreczować. W ten sposób Majchrzak zameldował się w półfinale ATP Challenger 100 w San Diego, gdzie zagra z Mackenzie McDonaldem.

Reklama Kamil Majchrzak - Aleksandre Bakshi. Skrót meczu. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Kamil Majchrzak / AFP

Kamil Majchrzak / AFP