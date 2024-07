Polak wygrał Australian Open, a teraz to. Świetne wieści przed igrzyskami

Co za wspaniałe wieści dla Polaków przed igrzyskami. Wszyscy obawiali się, że kontuzja Hurkacza może zupełnie pogrzebać szanse na jeden z tenisowych medali w Paryżu, tymczasem widać, że do formy dochodzi Jan Zieliński. Polak w "bratobójczym" pojedynku okazał się lepszy od swojego towarzysza z debla, Hugona Nysa w meczu miksta. Zieliński i Su-Wei Hsieh pokonali Nysa i Demi Shuurs i przeszli do III rundy. Czyżby szykowała się powtórka z pamiętnego Australian Open?