Polak wszystko ujawnił. Niepokojące wyznanie tuż przed ćwierćfinałem Wimbledonu

Co ciekawe, nie było to jedyne starcie z udziałem Polaka tego dnia. Wieczorem czekał go jeszcze mecz w mikście, gdzie od lat występuje razem z Tajwanką Su-Wei Hsieh. Na start Jan Zieliński i jego partnerka pokonali 6:3, 6:4 dwuosobową ekipę, w skład której wchodzili Maximo Gonzalez/Cristina Bucsa. W niedzielę zagrali przeciwko Evanowi King i Taylor Townsend. To finaliści tegorocznego Rolad Garros.