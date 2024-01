Maks Kaśnikowski po raz pierwszy w karierze zaczął sezon tak wcześnie - już na początku stycznia. Do końca marca straci niewiele punktów , właściwie tylko za jedno zwycięstwo w małych zawodach ITF w lutym zeszłego roku w Monastyrze, może więc w tym czasie sporo zyskać. Zdecydował się na dwa występy w Portugalii - w challengerach ATP 50 i 75 w Oeiras. I już ten pierwszy turniej potwierdza, że podjął bardzo dobrą decyzję .

Będzie awans Polaka, po raz drugi znajdzie się w TOP 300. To już jest pewne

20-latek już jesienią wskoczył na moment do trzeciej setki rankingu ATP, co w tym wieku nie jest może czymś wybitnym, ale też podobnie rozwijał się przed laty Hubert Hurkacz. Kaśnikowski w wielu elementach go przypomina, choć nie ma aż tak atomowego serwisu. Ale doskonałego rodaka już przecież ograł, 2,5 roku temu sensacyjnie w ćwierćfinale mistrzostw Polski. I z pewnością chcialby być tam, gdzie dziś jest wrocławianin, choć ku temu jeszcze daleka droga.