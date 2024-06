Polak w ćwierćfinale Rolanda Garrosa. To już siódma wygrana z rzędu

Associated Press / © 2024 Associated Press

Roland Garros: Jan Zieliński z awansem do ćwierćfinału miksta

Pierwszy set to była totalna deklasacja. Polak i Tajwanka wygrali go 6:0, zamykając wynik ledwie w ciągu 21 minut. W drugiej partii już aż tak gładko im nie poszło, choć i tym razem zwyciężyli bardzo pewnie. Włosko-rosyjską parę udało przełamać się w drugim gemie, ale w trzecim niespodziewanie Zieliński i Hsieh przegrali swoje podanie. Szybko udało im się zrehabilitować w następnym rozdaniu i gra do końca seta toczyła się już gem za gem. Ostatecznie duet z naszym tenisistą w składzie triumfował 6:0, 6:3 i awansował do ćwierćfinału turnieju miksta na Rolandzie Garrosie. Na dodatek była to już siódma z rzędu wygrana Zielińskiego w parze z Hsieh.