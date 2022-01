Brytyjka miała sezon rozpocząć imprezą WTA w Melbourne, z której się jednak wycofała, gdyż dopiero niedawno zakończyła izolację związaną z zakażaniem koronawirusem. Doszło do niego przed świętami Bożego Narodzenia w Abu Zabi.



Raducanu jest w Australii, ale nie przystąpiła to turnieju w Melbourne. Pozostało jej na razie tylko trenowanie, w czym pomógł jej Przysiężny. Następnie nie omieszkał zamieścić wpisu na portalu społecznościowym: "Potrenowałem z Emmą". Zawodniczka ma wystąpić w turnieju WTA w Sydney, który rozpocznie się 10 stycznia.



Brytyjka w poprzednim roku wygrała wielkoszlemowy US Open, zostając pierwszą tenisistką w erze Open, która zrobiła to awansując z kwalifikacji.



Tenis. Michał Przysiężny miał pomagać Urszuli Radwańskiej

Przysiężny przyjechał na antypody jako trener-konsultant Urszuli Radwańskiej, która jednak jest zakażona koronawirusem i znalazła się w 10-dmiowej izolacji. Miejmy nadzieję, że Polka zdąży być gotowa na start kwalifikacji do Australian Open, które potrwają w dniach 10-14 stycznia. Turniej główny rozpocznie się 17 stycznia.

