Polak się nie zatrzymuje, szóste zwycięstwo z rzędu. I to jakie! Demolka w 49 minut

Kamil Majchrzak jest na doskonałej drodze, by już wkrótce dołączyć do Huberta Hurkacza w czołowej "100" rankingu ATP. Polak notuje efektowny powrót do rozgrywek po przerwie spowodowanej 13-miesięcznym zawieszeniem. Kolejny krok dla 28-latka na drodze do pierwszej setki stanowią eliminacje do imprezy rangi "250" w Sztokholmie. Rozpoczął je z przytupem, od zwycięstwa 6:1, 6:1 w 49 minut z Rafaelem Ymerem. W niedzielę piotrkowianin powalczy o miejsce w głównej drabince.