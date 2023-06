Polak rozbił rywala w finale. Trzeci tytuł, gigantyczny skok na liście ATP

Czy Martyn Pawelski pójdzie w ślady Huberta Hurkacza, tego jeszcze nie wiadomo. Jest jednak na dobrej drodze, by w miarę suchą stopą przejść z rywalizacji juniorskiej do seniorskiej i dość szybko awansować w rankingu ATP na miejsca, które zapewnią możliwość gry z zapleczem ścisłej światowej czołówki.

Hurkacz zaczynał tak samo. Porównywalny "skok" Pawelskiego w podobnym wieku

Najlepszy obecnie polski tenisista tuż przed 18. urodzinami wystąpił w deblowym finale juniorskiego Australian Open, później dość gładko przeszedł do rywalizacji w Futuresach. Gdy miał 18,5 roku, na liście ATP wskoczył do siódmej setki, po pierwszym bardzo udanym challengerze, do którego dostał dziką kartę. W Szczecinie dotarł do drugiej rundy, w której stoczył trzysetowy pojedynek z 60. wówczas zawodnikiem świata Pablo Carreño-Bustą. Pokazał duże możliwości, ale później postępów dokonywał małymi krokami. W TOP 200 rankingu ATP znalazł się dopiero w wieku 21 lat, w marcu 2018 roku, w czołowej setce - pół roku później, po US Open.