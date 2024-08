Polak przywitał się z Nowym Jorkiem. Awans to nie wszystko, jego zagranie już jest hitem [WIDEO]

Dla Maksa Kaśnikowskiego mecz pierwszej rundy eliminacji do US Open był wielkim wydarzeniem. Polak jeszcze nigdy nie przystępował do kwalifikacji Wielkiego Szlema i punkty do rankingu zdobywał w turniejach ITF lub Challengerach, w których nie występuje zbyt wielu renomowanych tenisistów. Ostatni start w Kozerkach nie poszedł zresztą po myśli 21-latka. "Biało-Czerwony" rywalizację zakończył, zanim na dobre ją rozpoczął, ponieważ na "dzień dobry" rozprawił się z nim Michael Geerts. Kto wie, być może wtedy głowa naszego rodaka znajdowała się w Nowym Jorku. Reklama

O awans do kolejnej fazy eliminacji Maks Kaśnikowski walczył z przedstawicielem gospodarzy Emilio Navą, który podobnie jak Polak plasuje się w drugiej setce rankingu ATP. Reprezentant Stanów Zjednoczonych z dobrej strony pokazał się już w styczniu, kiedy był blisko dotarcia do głównej drabinki Australian Open. Dopiero w trzeciej rundzie kwalifikacji zatrzymał go Terence Atmane. Pojedynek trzymał w napięciu do samego końca. W obu setach wygranych przez Francuza kibice oglądali tie-breaka.

Maks Kaśnikowski w kolejnej rundzie eliminacji do US Open

We wtorkowy wieczór polskiego czasu spotkanie zdecydowanie lepiej rozpoczął Maks Kaśnikowski. Warszawianin długo zmierzał po popularnego "bajgla" czyli triumf w partii do zera, jednak w końcowej fazie pierwszej odsłony przebudził się przeciwnik. Zrobił to zdecydowanie zbyt późno, bo na jego koncie znalazły się zaledwie dwa gemy. Przegraną 2:6 starszy z tenisistów szybko powetował sobie w kolejnym secie. Zakończył się on identycznym wynikiem co poprzedni, z tym że cyfra sześć znajdowała się obok nazwiska Amerykanina. Reklama

Triumfatora wyłoniła więc trzecia partia. Perfekcyjnie rozpoczął ją "Biało-Czerwony", bo od przełamania przeciwnika i wygranego własnego serwisu. Przewagę wystarczyło tylko albo aż "dowieźć" do ostatniej piłki. Nasz rodak stanął na wysokości zadania i we wtorek nie zakończył amerykańskiej przygody. W trzecim gemie po jednym z uderzeń 21-latka ręce same składały się do oklasków. Polak punkt zdobył po efektownym hot-dogu. "Poezja" - skwitował na X Dawid Żbik z Eurosportu.

Oby przykład z Maksa Kaśnikowskiego wziął teraz Kamil Majchrzak, który zmierzy się niebawem z Michaelem Zhengiem.

Reklama Jannik Sinner - Frances Tiafoe. Skrót meczu. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Maks Kaśnikowski na Poznań Open 22 / Paweł Rychter / materiały prasowe

Maks Kaśnikowski / Karolina Kiraga-Rychter/Enea Poznan Open / materiały prasowe