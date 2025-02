Polak pokonał triumfatora Australian Open. Piękna historia napisana w Rotterdamie

Podczas singlowej rywalizacji w ramach ATP 500 w Rotterdamie z naszych reprezentantów wystąpił jedynie Hubert Hurkacz. Inaczej prezentowała się sytuacja w grze podwójnej. Tam, oprócz wrocławianina, widniało także nazwisko Jana Zielińskiego. Tenisista z Warszawy pojawił się na liście startowej razem ze swoim nowym deblowym partnerem - Sanderem Gillem. To dla nich trzeci wspólny turniej - po ATP 250 w Adelajdzie oraz Australian Open. Podczas zmagań w Melbourne udało im się dotrzeć do trzeciej rundy. Wówczas ulegli po zaciętym pojedynku duetowi Kevin Krawietz/Tim Puetz .

Jan Zieliński i Sander Gille awansowali do ćwierćfinału ATP 500 w Rotterdamie

Elektryzująco było od samego początku spotkania. Już na "dzień dobry" Zieliński i Gille musieli bronić dwóch break pointów. Zrobili to skutecznie, a po chwili sami otrzymali aż trzy szanse na 2:0. Także i tym razem nie doszło jednak do przełamania. Na pierwszy gem wygrany przez returnujących trzeba było poczekać aż do dwunastego rozdania. Wówczas, tuż przed tie-breakiem, Jan i Sander wypracowali sobie trzy piłki setowe. Udało się wykorzystać już pierwszą z nich, dzięki czemu to polsko-belgijski duet cieszył się z wygranej 7:5 w premierowej odsłonie pojedynku.