Polak ograł mistrza Australian Open. Historia miała ciąg dalszy pod dachem

Kamil Majchrzak w rankingu ATP cały czas idzie w górę - z miesiąca na miesiąc jest w nim coraz wyżej. W poniedziałkowym notowaniu znalazł się na 147. miejscu, wrócił do grona 150 najlepszych zawodników świata pierwszy raz od swojego powrotu na kort w końcówce zeszłego roku. To efekt awansu do półfinału challengera 125 w Saint-Tropez, gdzie 28-latek mocno dał się we znaki zwłaszcza Haroldowi Mayotowi . Najpierw ograł go bowiem w deblu, a później dorzucił jeszcze zwycięstwo w drugiej rundzie singla. Wynik 6:3, 6:4 oddawał to, co działo się na korcie - gracz Mery Warszawa był po prostu lepszy.

Zmiana w porównaniu do Saint-Tropez, dach w Orleanie zrobił swoje. Serwis Mayota zyskał na znaczeniu. I nie chodzi tylko o 10 asów

Dla Francuza były to generalnie lepsze warunki - ma mocny serwis, który zyskuje jeszcze na znaczeniu pod dachem. A przypomnijmy, to juniorski mistrz Australian Open z 2020 roku, zawodnik z początku drugiej setki rankingu ATP. I pewnie liczy, że przed połową listopada uda mu się awansować do czołowej setki rankingu. A to by znaczyło uzyskanie miejsca w głównej drabince pierwszego Wielkiego Szlema w 2025 roku. Co tu dużo kryć, Polak też może mieć jeszcze taki plan, ale potrzebuje co najmniej jednego lub dwóch wybitnych turnieju. W Orleanie to nie nastąpi.