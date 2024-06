Polak odsłania kulisy koszmaru. Wydali na niego "wyrok", to był koniec

Nie wszyscy wiedzieli, że w życiu prywatnym zawodnik był wtedy bardzo szczęśliwy. Wiadomość o obecności substancji zakazanej w jego organizmie wszystko popsuła . To był koniec codzienności, do jakiej przyzwyczajał się przez lata.

Majchrzak wraca do koszmaru. Ożenił się, był szczęśliwy i... nagle cios

- Biorąc pod uwagę styl, w jakim zakończyłem 2022 rok i fakt, że dosłownie dwa tygodnie przed tym, jak zostały wykryte niedozwolone substancje w moim organizmie, ożeniłem się z moją wieloletnią partnerką, mogę powiedzieć, że przeżywałem wtedy najlepszy okres w moim życiu i taka wiadomość przyszła absolutnie z zaskoczenia, bo nigdy nie byłem nawet blisko jakiegokolwiek dopingu, żeby jakkolwiek się czymś wspomagać czy jakoś oszukiwać . Był to dla mnie ogromny cios - opowiada w rozmowie z serwisem Flaschscore.pl.

Przyznał się do zażycia substancji zakazanych , ale zastrzegł, że nie zrobił tego świadomie. Wedle jego relacji przyjął zanieczyszczony suplement. I przedstawił na to dowody.

- Fakty i opinia publiczna wydały na mnie wyrok, a ja nie mogłem się do niczego odnieść, dopóki cała sprawa się nie zakończyła - wspomina. - Środowisko tenisowe stanęło za mną murem, oni mnie znali i wspierali przez cały czas trwania sprawy.

Groziły mu cztery lata dyskwalifikacji, ale skończyło się na 13 miesiącach zawieszenia. Kara dobiegła końca 29 grudnia ubiegłego roku . Był to efekt ugody. Dlaczego się na nią zdecydował?

- Zaoferowali mi 13 miesięcy jako ugodę, czyli że już nie sądzimy się i idziemy na ugodę. Zaoferowali mi to po ośmiu miesiącach dochodzenia. W tamtym momencie miałem dwie ścieżki. Albo odrzucam to i sądzimy się dalej, tylko że prawnicy mówili mi, że mamy bardzo dobre dowody, wygralibyśmy w CAS-ie (Sportowy Sąd Arbitrażowy) w Lozannie, ale możemy wygrać nie po 13 miesiącach, a po 18, a dodatkowo musiałbym wyłożyć kolejne dziesiątki tysięcy euro, żeby w ogóle dostać się do CAS, więc dużo bardziej opłacało mi się iść na ugodę, zwłaszcza że zostało już tylko pięć miesięcy - tłumaczy.