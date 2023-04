Polak odpada z turnieju ATP w Madrycie. Koniec marzeń już w drugiej rundzie

Jan Zieliński i Hugo Nys wciąż mają problem z nawiązaniem do formy, jaką prezentowali w styczniu, kiedy to awansowali do finału Australian Open w grze podwójnej. Polsko-monakijski duet w pierwszej rundzie turnieju w Madrycie wprawdzie dość pewnie poradził sobie z Alexandrem Erlerem i Lucasem Miedlerem, ale w drugiej nie dał rady wyżej notowanym rywalom. Santiago Gonzalez i Edouard Roger-Vasselin wygrali 2:0 (6:4, 6:2) i to oni zagrają w ćwierćfinale.