Polak niżej w rankingu ATP, na czele bez zmian

25-letni wrocławianin występował w minionym tygodniu w Astanie, gdzie przegrał w ćwierćfinale z późniejszym finalistą Grekiem Stefanosem Tsitsipasem.

W rankingu ATP Polak obsunął się o jedną pozycję, wypadając z pierwszej dziesiątki, na 11. miejsce. Hurkacz zgromadził 3265 punktów. Wyprzedza go Brytyjczyk Cameron Norrie, który również spadł, o dwa miejsca (3445 punktów).

Największy awans w czołowej dziesiątce zanotował Taylor Fritz. Amerykanin wygrał imprezę w Tokio, pokonując w finale rodaka Francesa Tiafoe i przesunął się o trzy pozycje, na ósmą (3510 punktów). Awansował także wspomniany Tsitsipas. Grek, który w finale w Astanie przegrał z Serbem Novakiem Djokoviciem, jest piąty (5065 punktów).

Tenis. Carlos Alcaraz liderem

Liderem pozostał Alcaraz (6740), który wyprzedza Nadala (5810), Norwega Caspra Ruuda (5645) i Daniiła Miedwiediewa (5245).

Z kolei w rankingu ATP Race znamy już pięciu tenisistów, którzy wystąpią w kończącym sezon turnieju w Turynie. Są to: Alcaraz, Nadal, Ruud i Tsitsipas oraz Djoković, który zajmuje co prawda 10. miejsce, ale wygrał imprezę wielkoszlemową i nie spadnie w tym zestawieniu do końca roku poniżej 20. pozycji, więc ma zagwarantowany udział.

Blisko awansu są Rosjanie - Miedwiediew (3555 punktów) i Andriej Rublow (3235), więc o jedno wolne miejsce będzie trwała walka pomiędzy trzema zawodnikami: Fritzem (2885), Kanadyjczykiem Feliksem Augerem-Aliassime'em (2880) i Hurkaczem (2725).

Ranking ATP 1. (1) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 6740 2. (2) Rafael Nadal (Hiszpania) 5810 3. (3) Casper Ruud (Norwegia) 5645 4. (4) Daniił Miedwiediew 5245 5. (6) Stefanos Tsitsipas (Grecja) 5065 6. (5) Alexander Zverev (Niemcy) 5040 7. (7) Novak Djoković (Serbia) 4320 8. (11) Taylor Fritz (USA) 3510 9. (9) Andriej Rublow 3480 10. (8) Cameron Norrie (W. Brytania) 3445 11. (10) Hubert Hurkacz (Polska) 3265 111. (121) Kamil Majchrzak (Polska) 496 260. (251) Daniel Michalski (Polska) 195 269. (301) Kacper Żuk (Polska) 188

ATP, droga do Turynu:

1. Carlos Alcaraz (Hiszpania) 6460 *

2. Rafael Nadal (Hiszpania) 5810

3. Casper Ruud (Norwegia) 4930

4. Stefanos Tsitsipas (Grecja) 4930

5. Daniił Miedwiediew 3555

6. Andriej Rublow 3235

7. Taylor Fritz (USA) 2885

8. Felix Auger-Aliassime (Kanada) 2880

9. Hubert Hurkacz (Polska) 2725

10. Novak Djoković (Serbia) 2720

* - wytłuszczonym drukiem tenisiści, którzy awansowali już do Turynu